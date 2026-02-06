Ужасный инцидент с ребенком в Петербурге обернулся уголовным делом СКР возбудил дело о халатности после убийства ребенка в Петербурге

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после убийства ребенка в Санкт-Петербурге, сообщается на странице регионального управления ведомства во «ВКонтакте». Делопроизводство было начато по статье о халатности в отношении должностных лиц одной из школ и учреждения соцзащиты Красносельского района города.

Следственными органами Главного следственного управления СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц одной из школ, а также учреждения социального обслуживания Красносельского района города Санкт-Петербурга (ч. 2 ст. 293 УК РФ), — говорится в сообщении.

Ранее тело пропавшего в Петербурге мальчика Паши, в смерти которого признался задержанный выходец из ЛНР, было обнаружено ночью вмерзшим в лед на территории Ленинградской области. Его нашли у Нижнего Шингерского водопада недалеко от границы Ропшинского поселения Ломоносовского района, после чего останки направили на судебно-медицинское исследование для выяснения обстоятельств гибели.

Кроме того, бабушка девятилетнего мальчика, тело которого было обнаружено в водоеме под Санкт-Петербургом, рассказала детали его исчезновения. По ее словам, внук подрабатывал у ресторана быстрого питания мойкой фар машин за небольшие деньги, но в день, когда он пропал, сказал старшим, что идет на горку, а сам направился к торговому центру.