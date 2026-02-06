Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 февраля 2026 в 19:34

Ужасный инцидент с ребенком в Петербурге обернулся уголовным делом

СКР возбудил дело о халатности после убийства ребенка в Петербурге

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после убийства ребенка в Санкт-Петербурге, сообщается на странице регионального управления ведомства во «ВКонтакте». Делопроизводство было начато по статье о халатности в отношении должностных лиц одной из школ и учреждения соцзащиты Красносельского района города.

Следственными органами Главного следственного управления СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц одной из школ, а также учреждения социального обслуживания Красносельского района города Санкт-Петербурга (ч. 2 ст. 293 УК РФ), — говорится в сообщении.

Ранее тело пропавшего в Петербурге мальчика Паши, в смерти которого признался задержанный выходец из ЛНР, было обнаружено ночью вмерзшим в лед на территории Ленинградской области. Его нашли у Нижнего Шингерского водопада недалеко от границы Ропшинского поселения Ломоносовского района, после чего останки направили на судебно-медицинское исследование для выяснения обстоятельств гибели.

Кроме того, бабушка девятилетнего мальчика, тело которого было обнаружено в водоеме под Санкт-Петербургом, рассказала детали его исчезновения. По ее словам, внук подрабатывал у ресторана быстрого питания мойкой фар машин за небольшие деньги, но в день, когда он пропал, сказал старшим, что идет на горку, а сам направился к торговому центру.

Санкт-Петербург
СКР
уголовные дела
убийства
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин заявил о важности книг о героях СВО для читателей
«Это надо смотреть»: Песков призвал зрителей не игнорировать Олимпиаду
Стала известна причина смерти экс-замминистра юстиции
Смена фамилии, лишение титула, голодание: как живет Оксана Федорова
Покушение на генерала, беспощадные пророчества Медведева: что будет дальше
МИД России назвал важнейший символ сотрудничества с Венгрией
Известная певица получила предложение баллотироваться в Госдуму
«Чистый ужас»: немецкие бизнесмены написали письмо Мерцу
Основатели движения против сексуального насилия отмывали репутацию Эпштейна
Коллекторы взялись за долги заемщиков МФО: как избежать общения с ними
«Заставляли трогать»: СМС учителя породило дело против 9-летних насильников
Ужасный инцидент с ребенком в Петербурге обернулся уголовным делом
Раскрыто, когда в Санкт-Петербурге будет холоднее всего
Сборная России вернулась с чемпионата Европы без велосипедов
Появились подробности покушения на генерала Алексеева
В США объявили о поимке опасного террориста
«Свести в могилу»: раскрыты истинные планы Зеленского в ходе конфликта
УЕФА присудил женским сборным Эстонии и Литвы поражения
Путин поздравил Эрнста с 65-летием
В Омане сообщили о результатах «очень серьезных» переговоров Ирана и США
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту
Общество

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.