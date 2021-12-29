В Татарстане уволилась выступавшая против церквей чиновница

В Татарстане замглавы Актанышского муниципального района Райхан Галимянова написала заявление об увольнении по собственному желанию, сообщает Telegram-канале Readovka со ссылкой на пресс-службу местной администрации. Чиновница стала известна после своего скандального заявления о том, что не хочет, чтобы в её район приезжало много русских и в нём были церкви.

После последних событий заместитель главы Актанышского муниципального района Райхан Галимянова написала заявление об увольнении по собственному желанию, вопрос будет рассмотрен на внеочередной сессии района, — говорится в сообщении.

Также отмечается, что внеочередная сессия пройдёт 29 декабря в закрытом для представителей СМИ и общества режиме.

После того, как с могилы в селе Актаныш в Татарстане спилили православный крест, сестра жены похороненного Ирина Грегоржевская обратились за объяснением к замглавы района Райхан Галимяновой. Та ей ответила, что запрет на крест исходил от главы района Энгеля Фаттахова.

Далее чиновница объяснила, что в селе в принципе не может быть церкви, так как это противоречит указаниям властей республики.