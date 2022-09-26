«Увидел много крови»: ученик о стрельбе в ижевской школе Ученик ижевской школы рассказал, как его класс забаррикадировался во время стрельбы

Фото: Сергей Кузнецов/РИА Новости

Ученик ижевской школы № 88 рассказал, как он во время нападения стрелка вместе с одноклассниками и учителем забаррикадировался в кабинете, где у них проходил урок ОБЖ, сообщает «360». По словам учащегося, учительница вышла в коридор, когда услышала громкие звуки, но после вернулась и закрыла кабинет изнутри, после чего вместе с учениками заблокировала выход из класса.

Она забежала в класс, закрыла. Мы забаррикадировали партами вход. В нашем кабинете была еще небольшая комната, где мы закрылись. Наш класс был маленький: 17−18 человек. <...> Сидели, слушали выстрелы, их было много, — рассказал школьник.

По его словам, всего в подсобке вместе с учительницей и одноклассниками он провел около 20 или 30 минут, пока в дверь не постучались бойцы Росгвардии, которые быстро вывели всех из здания. По пути увидел много крови и мальчика в крови, добавил школьник.

Утром 26 сентября в правоохранительные органы поступил звонок о стрельбе в школе в Ижевске. Мужчина в черном костюме ворвался в класс и открыл огонь по детям. В результате атаки на учебное заведение погибли 13 человек. Сам стрелок покончил жизнь самоубийством. Напавший состоял на учете в психоневрологическом диспансере, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов. По его словам, преступник мог придерживаться нацисткой идеологии.