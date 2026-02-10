Зимняя Олимпиада — 2026
10 февраля 2026 в 16:11

Установлена личность погибшего при атаке ВСУ на похоронную процессию

Священник погиб при атаке ВСУ на похоронную процессию под Запорожьем

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Погибшим при атаке ВСУ на похоронную процессию в Запорожской области оказался священник Сергий Кляхин, сообщила RT местная жительница. Еще шесть человек получили травмы. Другие подробности происшествия пока неизвестны.

Отец Сергий отпевал на кладбище умершего человека, — сообщила женщина.

Ранее стало известно, что силы противовоздушной обороны за ночь 10 февраля ликвидировали и перехватили шесть украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, по три и два БПЛА сбили над территориями Белгородской и Астраханской областей соответственно, еще один — над Курской.

Тем временем российские войска нанесли удары по ключевым объектам, обеспечивающим нужды ВСУ. Под огонь попали предприятия топливно-энергетического комплекса и транспортные узлы, используемые для снабжения украинских группировок. Также были поражены пункты временной дислокации подразделений противника и иностранных наемников в 139 районах.

происшествия
ВСУ
Запорожская область
атаки ВСУ
