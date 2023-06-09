9 июня беспилотник врезался в жилой дом в Воронеже. При столкновении дрон взорвался, пробил стену и разрушил один балкон, повредив еще шесть, как сообщил Mash. Глава Воронежской области Александр Гусев рассказал о трех пострадавших в результате атаки БПЛА — их задело осколками. По данным некоторых СМИ, перед крушением дрон был «сбит» средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Подробности — в материале NEWS.ru.
Как БПЛА врезался в дом в Воронеже
«Спецслужбы работают на месте. Подробности позднее. Ситуацию держу на личном контроле», — сообщил о крушении БПЛА в своем Telegram-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.
Он также рассказал о трех раненых после атаки дрона — их «посекло осколками». По словам Гусева, пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, но от госпитализации они отказались.
«Дал первые поручения по бытовой помощи жителям дома, в который попал БПЛА. Им будет оказана поддержка, детали которой будут понятны после более подробного изучения последствий инцидента. На месте работают ФСБ, МЧС и другие спецслужбы. Собираю у себя совещание по разбору инцидента», — написал он.
По словам Гусева, в квартирах дома на улице Белинского в Воронеже, которые разрушил беспилотник, никого не было
«Погибших нет. Эксперты на месте решают, требуется ли расселить дом или подъезд», — добавил глава Воронежской области«.
Что говорят очевидцы о взрыве в Воронеже
Местная жительница из Воронежа рассказала NEWS.ru, что видела полет дрона и его падение.
«Я подошла к окну, услышав характерный звук перемещения БПЛА. Видела, как он летел в здание, взорвался он от удара или самостоятельно — я не видела, дерево загораживает обзор. Взрыв на уровне пятого этажа, очень громкий хлопок. Проснулся мой ребенок, зазвенела люстра и стёкла, конечно, тоже», — отметила женщина.
По словам жительницы соседнего дома, она не видела летящий беспилотник. «Услышали только шум, а потом взрыв. Когда уже вышли на улицу, чтобы посмотреть, увидели дым. Горела крыша дома рядом с многоэтажкой. И еще шел дым из многоэтажки. Люди суетились, кричали», — рассказала NEWS.ru Ольга.
Чуть позже очевидцы опубликовали фото с места атаки беспилотника. На кадрах видны повреждения от взрыва БПЛА на одном из балконов многоэтажки. Местные власти уточнили, что в 10 квартирах зафиксированы разрушения.
Как Кремль отреагировал на падение дрона в Воронеже
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже отреагировал на взрыв. Он заявил, что Кремль расценивает инцидент с беспилотником в Воронеже как атаку Киева на гражданскую инфраструктуру России.
Какой вид БПЛА взорвался в Воронеже
Предполагается, что на дом в Воронеже рухнул ударный дрон модели UJ-22 Airborne, сообщает Telegram-канал Mash. По их данным, украинская компания «Укрджет» могла разработать этот БПЛА. Технические характеристики позволяют UJ-22 перевозить около 10-15 кг взрывчатого вещества и развивать скорость до 160 км/час, а максимальная дальность полета — 800 км.
Как написал SHOT, бомба была начинена металлическими шариками.
Какой могла быть цель дрона
По данным источника SHOT, упавший беспилотник мог направляться в сторону авиационного завода на улице Циолковского. Сообщается, что система радиоэлектронной борьбы начала глушить дрон, после чего он сбился с курса.
Источник канала Bazа предполагает, что беспилотник, рухнувший на дом в Воронеже, мог лететь в сторону аэродрома «Балтимор».
«Помимо аэродрома „Балтимор“ (он в 4,5 км от места падения. — NEWS.ru), в 3,5 километрах от дома по улице Белинского находится авиационное предприятие. Также он мог быть нацелен на здание УФСБ по области — оно расположено всего в 300 метрах от места взрыва», — уточняет канал.
Следственный комитет в связи с произошедшим завел уголовное дело по статье «теракт».
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