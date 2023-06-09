«Услышали шум, потом взрыв»: новые подробности атаки БПЛА на дом в Воронеже Утром 9 июня беспилотник со взрывчаткой рухнул на одну из многоэтажек. NEWS.ru связался с очевидцами произошедшего и выяснил подробности атаки

Фото: Евгений Судаков/ТАСС

9 июня беспилотник врезался в жилой дом в Воронеже. При столкновении дрон взорвался, пробил стену и разрушил один балкон, повредив еще шесть, как сообщил Mash. Глава Воронежской области Александр Гусев рассказал о трех пострадавших в результате атаки БПЛА — их задело осколками. По данным некоторых СМИ, перед крушением дрон был «сбит» средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Подробности — в материале NEWS.ru.

Как БПЛА врезался в дом в Воронеже

«Спецслужбы работают на месте. Подробности позднее. Ситуацию держу на личном контроле», — сообщил о крушении БПЛА в своем Telegram-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Он также рассказал о трех раненых после атаки дрона — их «посекло осколками». По словам Гусева, пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, но от госпитализации они отказались.

«Дал первые поручения по бытовой помощи жителям дома, в который попал БПЛА. Им будет оказана поддержка, детали которой будут понятны после более подробного изучения последствий инцидента. На месте работают ФСБ, МЧС и другие спецслужбы. Собираю у себя совещание по разбору инцидента», — написал он.

По словам Гусева, в квартирах дома на улице Белинского в Воронеже, которые разрушил беспилотник, никого не было

«Погибших нет. Эксперты на месте решают, требуется ли расселить дом или подъезд», — добавил глава Воронежской области«.

Фото: Евгений Судаков/ТАСС

Что говорят очевидцы о взрыве в Воронеже

Местная жительница из Воронежа рассказала NEWS.ru, что видела полет дрона и его падение.



«Я подошла к окну, услышав характерный звук перемещения БПЛА. Видела, как он летел в здание, взорвался он от удара или самостоятельно — я не видела, дерево загораживает обзор. Взрыв на уровне пятого этажа, очень громкий хлопок. Проснулся мой ребенок, зазвенела люстра и стёкла, конечно, тоже», — отметила женщина.

По словам жительницы соседнего дома, она не видела летящий беспилотник. «Услышали только шум, а потом взрыв. Когда уже вышли на улицу, чтобы посмотреть, увидели дым. Горела крыша дома рядом с многоэтажкой. И еще шел дым из многоэтажки. Люди суетились, кричали», — рассказала NEWS.ru Ольга.



Чуть позже очевидцы опубликовали фото с места атаки беспилотника. На кадрах видны повреждения от взрыва БПЛА на одном из балконов многоэтажки. Местные власти уточнили, что в 10 квартирах зафиксированы разрушения.

Как Кремль отреагировал на падение дрона в Воронеже

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже отреагировал на взрыв. Он заявил, что Кремль расценивает инцидент с беспилотником в Воронеже как атаку Киева на гражданскую инфраструктуру России.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Дмитрий Песков

Какой вид БПЛА взорвался в Воронеже

Предполагается, что на дом в Воронеже рухнул ударный дрон модели UJ-22 Airborne, сообщает Telegram-канал Mash. По их данным, украинская компания «Укрджет» могла разработать этот БПЛА. Технические характеристики позволяют UJ-22 перевозить около 10-15 кг взрывчатого вещества и развивать скорость до 160 км/час, а максимальная дальность полета — 800 км.

Как написал SHOT, бомба была начинена металлическими шариками.

Какой могла быть цель дрона

По данным источника SHOT, упавший беспилотник мог направляться в сторону авиационного завода на улице Циолковского. Сообщается, что система радиоэлектронной борьбы начала глушить дрон, после чего он сбился с курса.

Источник канала Bazа предполагает, что беспилотник, рухнувший на дом в Воронеже, мог лететь в сторону аэродрома «Балтимор».

«Помимо аэродрома „Балтимор“ (он в 4,5 км от места падения. — NEWS.ru), в 3,5 километрах от дома по улице Белинского находится авиационное предприятие. Также он мог быть нацелен на здание УФСБ по области — оно расположено всего в 300 метрах от места взрыва», — уточняет канал.

Следственный комитет в связи с произошедшим завел уголовное дело по статье «теракт».

Читайте также:



Бомба упавшего на дом в Воронеже БПЛА была начинена металлическими шариками

SHOT: четыре дрона-камикадзе атаковали Белгородскую область

Гладков назвал сумму выплат эвакуированным из Шебекино

Дроны ВСУ атаковали два населенных пункта в Белгородской области