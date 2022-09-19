Правительство Свердловской области ушло в отставку

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Евгений Куйвашев

Правительство Свердловской области в полном составе ушло в отставку, сообщает URA.RU. Такое решение принял губернатор Евгений Куйвашев, официально вступивший в должность 19 сентября. Члены кабмина будут работать в статусе исполняющих обязанности.

Правительство Свердловской области 19 сентября сложило полномочия перед вновь избранным губернатором. По решению Евгения Куйвашева члены кабинета министров продолжат работу: до сформирования нового состава правительства они будут исполнять свои обязанности, — отметили в департаменте информационной политики региона.

По данным источников агентства, знакомых с ситуацией, Куйвашев устроил собрание со всеми членами правительства за закрытыми дверями после церемонии инаугурации в театре эстрады. Им сообщили, что они продолжат работать в статусе и.о. до формирования нового правительственного состава.

Ранее стало известно, что 11 действующих и временно исполняющих обязанности глав регионов победили на выборах в рамках единого дня голосования. Так, в Бурятии, Калининградской и во Владимирской областях победу одержали кандидаты от «Единой России».