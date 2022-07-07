Упавшее дерево убило подростка в Калужской области В Калужской области упавшее от ветра дерево убило 15-летнего подростка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Калужской области в результате падения дерева погиб подросток. Об этом сообщили в региональном управлении СК РФ. Следователи проводят проверку происшествия.

Региональным Следственным комитетом проводится проверка по факту смерти ребенка в деревне Дешовки Козельского района Калужской области в результате падения дерева, — говорится в сообщении.

Утчняется, что инцидент произошёл днём 7 июля. Трое подростков аправлялись к своему шалашу по аллее в сельском поселении «Деревня Дешовки». Сильный ветер привёл к падению одного из деревьев. В результате 15-летний подросток получил травмы, несовместимые с жизнью и скончался на месте.

По результатам проверки специалисты дадут юридическую оценку действиям должностных лиц, ответственных за безопасность на аллее, где произошла трагедия.