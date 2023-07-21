Уничтожение склада боеприпасов ВСУ попало на видео Российские военные уничтожили склад ВСУ на Авдеевском направлении с помощью дрона

Фото: МО РФ

Военнослужащие группировки Вооруженных сил России «Юг» уничтожили склад с боеприпасами для ВСУ на Авдеевском направлении, сообщает РИА Новости. На кадрах, опубликованных в Сети, видно, как удар наносится с помощью дрона-камикадзе. По данным издания, он называется «Овод».

Нашим оператором БПЛА под Авдеевкой был применен дрон «Овод». Работали через ретранслятор на дальней дистанции. Нанесли удар по складу с БК (боекомплектом. — NEWS.ru) в ближней тыловой зоне противника, — рассказал один из российских бойцов.

Беспилотный летательный аппарат «Овод» работает по принципу FPV, что позволяет пилоту видеть изображение с видеокамеры с помощью специального шлема или очков. Дрон также оснащен замыкателем, необходимым для установки боеприпасов осколочного или осколочно-фугасного типа. Стоимость «Овода» составляет 40 тысяч рублей.

Как сообщалось ранее, Вооруженные силы России также использовали БПЛА «Ланцет» для нанесения ударов по технике ВСУ в районе Артемовска и Угледара. В частности дроны-камикадзе успешно поразили БМП-2 и гаубицу М-777 американского производства.