Умер председатель Заксобрания Забайкальского края Игорь Лиханов

https://static.news.ru/photo/b06c6f86-73f0-11eb-be8f-96000091f725_660.jpg Фото: Издание «Забайкальский рабочий»

Председатель Законодательного собрания Забайкальского края Игорь Лиханов умер после продолжительной болезни. Об этом сообщается на сайте законодательного собрания.

Игорю Лиханову было 66 лет. В траурном сообщении говорится , что он был не только профессиональным политиком, но и хирургом, организатором здравоохранения. который почти два десятка лет руководил краевой больницей, имел звание заслуженного врача РФ.

Игорь Лиханов родился в 1953 году в Читинской области. Кандидат медицинских наук, врач высшей категории, трудовую деятельность начал в 1976 году. В 1994 году возглавил ведущую больницу Забайкалья. оставался на должности до 2013 года.

С 2004 года Лиханов являлся депутатом Читинской областной думы, затем Законодательного собрания Забайкальского края. В апреле 2016 года избран председателем Законодательного собрания края.

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