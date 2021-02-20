Умер председатель Заксобрания Забайкальского края Игорь Лиханов

Председатель Законодательного собрания Забайкальского края Игорь Лиханов умер после продолжительной болезни. Об этом сообщается на сайте законодательного собрания.
Игорю Лиханову было 66 лет. В траурном сообщении
Игорь Лиханов родился в 1953 году в Читинской области. Кандидат медицинских наук, врач высшей категории, трудовую деятельность начал в 1976 году. В 1994 году возглавил ведущую больницу Забайкалья. оставался на должности до 2013 года.
С 2004 года Лиханов являлся депутатом Читинской областной думы, затем Законодательного собрания Забайкальского края. В апреле 2016 года избран председателем Законодательного собрания края.
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