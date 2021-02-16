В США скончался врач, придумавший дефибриллятор

https://static.news.ru/photo/b916dc0a-70f0-11eb-b1c8-96000091f725_660.jpg Фото: lowninstitute.org

Американский врач-кардиолог Бернард Лаун, ставший создателем первого в мире эффективного дефибриллятора, скончался, не дожив несколько месяцев до 100 лет.

О смерти медика-изобретателя сообщили его родственники. По словам внучки кардиолога, Лаун заболел пневмонией, которая вызвала сердечную недостаточность, пишет НСН со ссылкой на американские СМИ.

Родившийся в Литве Бернард Лаун изобрёл метод корректировки аномального сердечного ритма с помощью дефибрилляции в 1962 году, а в 1985 году получил Нобелевскую премию мира. Он был одним из выдающихся кардиохирургов, проводил операции на открытом сердце. Также Лаун возглавлял американское движение «Врачи мира за предотвращение ядерной войны».

Он родился 7 июня 1921 года, через 110 дней ему должно было исполниться 100 лет.

В январе NEWS.ru писал, что в Германии в возрасте 87 лет скончался лауреат Нобелевской премии по химии Пауль Крутцен. Нобелевскую премию он получил в 1995 году за изучение влияния оксидов азота на озоновый слой Земли и открытие химических процессов, ведущих к образованию озоновых дыр.