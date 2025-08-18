Ульяновской области угрожает атака дронов

Беспилотную опасность объявили на территории Ульяновской области, сообщила пресс-служба МЧС России в официальном приложении. В ведомстве также предупредили жителей региона о возможном отключении мобильного интернета.

На территории Ульяновской области объявлен режим «Беспилотная опасность», — сказано в публикации.

Ранее в Минобороны России информировало, что утром 16 августа средства ПВО отразили атаку на Белгородскую область, сбив шесть украинских беспилотников. В ведомстве уточнили, что попытка удара со стороны ВСУ была зафиксирована в промежутке с 07:00 до 09:30 по московскому времени.

До этого стало известно, что украинские беспилотники совершили налет на Лиманский район Астраханской области. Как отметил губернатор региона Игорь Бабушкин, целью был морской порт в селе Оля. Атака оказалась безуспешной: все дроны были либо подавлены, либо уничтожены. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Тем временем врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что в ночь на 15 августа подразделения ПВО успешно отразили массированную атаку беспилотников над территорией региона. По его словам, воздушные цели были уничтожены в небе над Таганрогом, Новошахтинском, Каменском-Шахтинском, а также в Мясниковском, Неклиновском, Каменском и Красносулинском районах.