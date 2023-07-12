Улицы в Туапсинском районе «смыло» бушующими реками из-за наводнения В четырех поселках Туапсинского района ввели режим ЧС из-за сильного наводнения

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Ряд населенных пунктов Туапсинского района пострадали в результате сильного наводнения, сообщили в администрации Краснодарского края. В Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях ввели режим чрезвычайной ситуации, а в Дефановке эвакуировали 44 человека.

Ночью на Туапсинский район обрушились залповые дожди — за три часа выпало 144 мм осадков. Сильный ливень подтопил улицы поселков, — рассказал глава региона Вениамин Кондратьев.

Федеральная трасса А-147 Джубга — Сочи перекрыта в нескольких местах. По словам губернатора, на дороге у поселка Новомихайловский сошел сель, из-за чего движение транспорта осуществляется по одной полосе. Экстренные службы уже занимаются откачкой воды и расчищают подтопленные территории.

Как сообщает Telegram-канал Kub Mash, от стихийного бедствия пострадали Новомихайловка, Тюменский, Ольгинка, Лермонтово, Тенгинка и Небуга. Очевидцы показали, как сейчас выглядят населенные пункты в районе наводнения. На кадрах с места событий можно увидеть мощные потоки воды на улицах, смывающие все на своем пути.

Из-за сильных ливней в реках Нечепсухо, Шапсухо и Дефань резко поднялся уровень воды, однако, на текущий момент, по информации властей, ситуация стабилизируется.

Ранее сообщалось, что из-за дождей подтопление произошло в Сочи. Местные жители жаловались, что вода добралась даже до квартир.