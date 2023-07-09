Украинские войска за сутки 58 раз обстреляли ДНР Представительство ДНР: украинские войска за сутки 58 раз обстреляли Донбасс

Фото: МО Украины

За последние 24 часа украинские вооруженные формирования 58 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). При этом было выпущено 328 боеприпасов.

На донецком направлении ВСУ совершили 38 обстрелов снарядами 155 миллиметров. На горловском 13 обстрелов снарядами 155 и 152 миллиметров. На ясиноватском семь обстрелов снарядами 155 и 152 миллиметров, — говорится в сообщении представительства.

Под обстрелами оказались семь населенных пунктов ДНР, включая Горловку, Светлодарск, Гольмовский, Пантелеймоновку, Ясиноватую, Донецк и Старомихайловку.

Telegram-канал SHOT, ссылаясь на источник, ранее заявил, что вечером 6 июля ВСУ впервые обстреляли территорию РФ из новой гаубицы «Богдана» американскими реактивными снарядами Excalibur увеличенной дальности. Выпустили пять боеприпасов по белгородскому поселку, расположенному в 30 км от границы. По информации ресурса, минимум пять Excalibur прилетело по поселку в Белгородской области, повреждены девять частных домов, один многоквартирный и две машины. Пострадавших нет.

Вечером 7 июля губернатор Белгородской области сообщал, что сразу несколько населенных пунктов региона попали под обстрел со стороны ВСУ. Осколками снаряда выбило окна в одном частном домовладении в Валуйском городском округе на хуторе Леоновка, также выбиты окна, посечена кровля дома и повреждена водонапорная башня в селе Казначеевка. Кроме того, в Краснояружском районе в селе Илек-Пеньковка пострадала линия электропередачи.