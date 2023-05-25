Украинские войска 17 раз обстреляли территорию ДНР Представительство ДНР: украинские войска за сутки 17 раз обстреляли территорию Донбасса

Фото: МО Украины

Украинская армия совершила 17 обстрелов по территории Донецкой Народной Республики за последние 24 часа, сообщили в Telegram-канале Совместного центра по контролю и координации вопросов военных преступлений Украины (СЦКК). При этом было выпущено 97 различных боеприпасов.

В течение последних 24 часов мы зафиксировали 17 эпизодов обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. На донецком направлении было 14 обстрелов из артиллерии калибра 155 и 152 миллиметра. На горловском — два обстрела из РСЗО и артиллерии калибра 152 миллиметра. На ясиноватском — один обстрел из артиллерии калибра 155 миллиметров, — говорится в сообщении СЦКК.

Информация о пострадавших среди мирного населения за последние сутки не поступала. В предыдущие 24 часа было зафиксировано 20 обстрелов со стороны украинских войск.

Ранее Вооруженные силы Украины обстреляли село Гордеевка в Кореневском районе Курской области. Пострадавших нет, нарушено электроснабжение сел Гордеевка, Викторовка и Троицкое. Также взрывом повреждены грузовая машина и экскаватор, которые участвовали в работах по укреплению государственной границы.