Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне «Общественное»: в Херсоне произошли взрывы

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В Херсоне произошла серия взрывов, сообщает украинское интернет-издание «Общественное» в своем Telegram-канале. По данным издания, воздушную тревогу в городе не объявляли.

В Херсоне слышны взрывы. В городе не объявлена воздушная тревога, — говорится в сообщении.

9 ноября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу объявил о выводе российских войск из Херсона. Командующий объединенной группировкой российских войск в зоне СВО Сергей Суровикин пояснил, что город и прилегающие населенные пункты не могут полноценно снабжаться и функционировать. По его словам, все желающие покинули район боевых действий.

Представитель Кремля Дмитрий Песков впоследствии заявил, что Херсон по-прежнему остается административным центром Херсонской области. По его словам, никаких других решений не принималось.

Вице-премьер Украины Ирина Верещук ранее заявила, что Киев готовит эвакуацию украинского населения с территории Херсона. Она отметила, что это коснется уязвимых категорий граждан, в том числе пожилых людей. По ее словам, каждый по желанию может уехать в более безопасные регионы, а государство обеспечит их проживание и медицинское обеспечение.

Позднее мэр города Александр Кобец сообщил, что в Херсоне на данный момент остаются от 80 до 100 тысяч жителей. По его словам, их выезд продолжается.