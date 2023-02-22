Украина ударила по городу в Белгородской области Губернатор Белгородской области Гладков: ВСУ обстреляли город Шебекино

Фото: vvgladkov/t.me

Украинские войска обстреляли город Шебекино Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. Снаряды попали по частному сектору, по предварительным данным, обошлось без пострадавших. Оперативные службы совершают подомовый обход территории.

Под обстрел ВСУ попал город Шебекино. По предварительным данным, пострадавших нет. Есть разрушения гражданских объектов: снаряды попали по частному сектору — в трех домах выбиты окна, посечены заборы и фасады, — написал Гладков.

20 февраля под обстрел со стороны Украины попало село Вознесеновка Шебекинского городского округа. Гладков сообщал, что в результате удара ВСУ никто не пострадал, при этом были повреждены несколько частных домов, также разрушения получили несколько предприятий. После прилетов в Вознесеновке начали эвакуацию жителей. В тот же день губернатор Белгородской области сообщал, что в результате обстрела в Шебекинском округе пострадал мужчина, также ранения получила женщина, которая впоследствии скончалась в больнице.

Также 21 февраля украинские силовики обстреляли Глушковский район Курской области. ВСУ выпустили по двум населенным пунктам семь снарядов, сообщал глава российского региона Роман Старовойт.