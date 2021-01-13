Уголовное дело возбудили в Дагестане после массового отравления детей

https://static.news.ru/photo/ac19071e-557d-11eb-a738-fa163e074e61_660.jpg Фото: СУ СК России по Республике Дагестан/vk.com

Следственные органы Дагестана возбудили уголовное дело в связи с массовым пищевым отравлением детей. Инцидент произошёл в Буйнакске. По предварительным данным, пострадал 71 человек. Из них — 61 ребёнок.

Разбирательство ведётся согласно статье УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». По мнению оперативников, с 9 по 12 января 2021 года в Детскую городскую больницу обратились 55 детей в возрасте от 1 года до 16 лет с признаками пищевого отравления. Всем поступившим в лечебное учреждение оказывают помощь, передаёт телеканал «Москва 24».

Сотрудники Буйнакской ЦРБ диагностировали у потерпевших острую кишечную инфекцию. Исполняющая обязанности министра здравоохранения республики Татьяна Беляева лично контролирует лечение пациентов. По её поручению в Буйнакске начато проведение противоэпидемических и профилактических мероприятий по локализации и ликвидации очага, сообщается на сайте ведомства. В городе проведено заседание оперштаба с участием мэра и главного санитарного врача Дагестана Николая Павлова.

Как писал NEWS.ru, о массовом отравлении в Буйнакске стало известно 12 января. Первоначально в числе пострадавших были 34 ребёнка в возрасте от 2 до 13 лет. Позднее количество отравившихся превысило 50 человек. Предполагается, что причиной отравления могла стать водопроводная вода.