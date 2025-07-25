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25 июля 2025 в 09:42

Уфимец решил привлечь внимание бывшей девушки необычным способом

Житель Уфы спалил авто бывшей девушки ради ее внимания

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Уфимец поджег припаркованный во дворе дома автомобиль своей бывшей девушки, чтобы привлечь ее внимание, передает Telegram-канал Mash Batash. Пара рассталась после трехлетних отношений, однако мужчина начал преследовать свою экс-возлюбленную, писать ей сообщения и дежурить у дома.

Настойчивый житель Уфы был замечен девушкой возле ее машины незадолго до того, как авто вспыхнуло, говорится в сообщении. Сотрудники полиции задержали мужчину, однако он заявил, что не виновен в произошедшем. Тем не менее, бывшая возлюбленная узнала злоумышленника по одежде.

Ранее стало известно о сгоревшей в Ялтинском горно-лесном заповеднике машине марки Porsche, владелец которой пытался нелегально въехать на эту территорию. Водитель намеревался объехать шлагбаум на грунтовой дороге, но авто застряло и забуксовало. Мужчина попытался справиться с этой проблемой, однако автомобиль загорелся. Причиной пожара, вероятно, стало короткое замыкание.

Кроме того, в подмосковной прокуратуре сообщили о пожаре на парковке в селе Акулово, где огнем было уничтожено 13 машин. По предварительной версии следствия, возгорание могло произойти в результате умышленного поджога.

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