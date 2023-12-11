Уфимец принял пенсионерку за агрессивного наркомана и ударил ножом

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Уфе арестовали подозреваемого в нападениях на жителей города, сообщает Telegram-канал Baza. По его данным, от действий злоумышленника пострадали как минимум четыре человека, одна из пострадавших — пожилая женщина — скончалась.

На суде Алмаз Гимадеев объяснил, что принял пенсионерку за агрессивного наркомана. Он попросил прощения у родственников погибшей.

Она выглядела агрессивно, в черной куртке, с распущенными волосами. Я подумал, это молодой человек высокий. Он казался очень опасным, с виду напоминал наркомана. Поэтому я ударил его ножом, — сказал подсудимый.

Ранее стало известно, что сотрудник комитета здравоохранения администрации Санкт-Петербурга получил удар ножом в глаз. Вечером 7 декабря его атаковал нетрезвый мужчина с ножом из-за подозрений в связях с его женой. Это произошло у подъезда одного из домов, где живет нападавший. Примечательно, что полицию вызвала дочь агрессора и сообщила диспетчеру, что «папа угрожает другу мамы».

Потерпевший может частично потерять зрение, его госпитализировали с места конфликта. Нападавшего же доставили в отделение полиции.