Биологи выдвинули идеи по восстановлению экосистемы около Норильска

https://static.news.ru/photo/c6fbae56-b569-11ea-aaf6-fa163e074e61_660.jpg Фото: EMERCOM of Russia/Global Look Press

Работники Тихоокеанского океанологического института имени В. И. Ильичёва ДВО РАН предложили создать лабораторию или группу учёных из разных сфер науки для восстановления экосистемы на месте аварии рядом с Норильском.

Человек может помочь при наличии данных о состоянии среды и организации постоянного мониторинга экологической обстановки. Для этого нужно создать лабораторию или группу специалистов — гидробиологов, экологов, ботаников, зоологов, которые проведут начальное обследование, разработают комплекс компенсационных мероприятий и будут осуществлять контроль за развитием ситуации, — цитирует экспертов РИА Новости.

По оценкам биологов, потребуется несколько лет на то, чтобы атмосферные осадки смыли остатки нефти, а последние были вынесены в океан. Помимо этого, первое время перелётные птицы не будут селиться и гнездиться в этом районе. Также потребуется частичное замещение фауны.

Представители МЧС сообщили о ЧП 29 мая 2020 года. В результате разгерметизации резервуара с нефтью около Норильска из него вытекло около 20 тысяч тонн топлива. Площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров. Только к 5 июня ведомство сообщило о локализации места разлива дизельного топлива.

Как информировал NEWS.ru, сотрудники правоохранительных органов арестовали главного инженера ТЭЦ-3 Алексея Степанова до 31 июля по делу о разливе нефтепродуктов.