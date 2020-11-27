Учёные Крыма прогнозируют ослабление пандемии COVID-19 к лету

https://static.news.ru/photo/e05b6ae6-30b9-11eb-9c14-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Летом 2021 года ситуация с распространением коронавирусной инфекции будет стабилизирована. Такое мнение высказали крымские учёные.

В частности, проректор Крымского федерального университета им. Вернадского по научной деятельности Анатолий Кубышкин отметил, что сам коронавирус никуда не денется. Но ситуация станет получше.

К лету есть шанс, с подключением вакцинации, что критическая точка будет преодолена... ситуация более-менее стабилизируется, — цитирует его РИА Новости.

В свою очередь профессор, доктор медицинских наук, заведующая курсом «Эпидемиология» в Медицинской академии им. С. И. Георгиевского КФУ им. Вернадского Мунивер Гафарова считает, что сейчас самое важное — создать коллективный иммунитет. По её мнению, пандемия явно не собирается сдавать свои позиции.

Только путём «переболевания» получаем естественный иммунитет, но так как это новая инфекция, мы не знаем, насколько он длителен, — добавила она.

Руководитель лаборатории клеточных технологий и ДНК-лекарств, вирусолог, доцент кафедры биохимии Крымского федерального университета имени Вернадского (КФУ) Владимир Оберемок не так пессимистично настроен. По его словам, коронавирус с нами навсегда, но к 2022 году человечество может избавиться от пандемии COVID-19.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что после исцеления от коронавируса или вакцинации антитела в организме со временем не могут пропасть полностью. Она уточнила, что умение «запоминать» прошедшие заболевания — одна из важнейших функций иммунитета, писал NEWS.ru.