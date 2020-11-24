Попова считает, что антитела к коронавирусу не могут полностью исчезнуть

https://static.news.ru/photo/636962a2-2e40-11eb-903c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что после исцеления от коронавируса или вакцинации антитела в организме со временем не могут пропасть полностью.

Каждая встреча с вирусом оставляет иммунный ответ, это бесспорные данные <...>. Мне очень не нравится слово «исчезают», [когда речь идёт про] антитела. Они никуда не могут исчезнуть. Может снижаться их уровень, — приводит слова Поповой ТАСС.

Она уточнила, что умение «запоминать» прошедшие заболевания — одна из важнейших функций иммунитета.

Глава Роспотребнадзора отметила, что на сегодняшний день во всём мире выявлено лишь 24 достоверных случая повторного заражения коронавирусом, а в России таких случаев пока нет.

В России <...> мы ведём специальный контроль всей информации повторных заражений. У нас пока нет ни одного достоверного подтверждения, что это повторное заражение. Описано, с чем никто не спорит, по всему миру из огромного числа переболевших сегодня 24 случая, — сказала она.

Ранее NEWS.ru сообщал, что вакцины от коронавируса в России будут включены в перечень жизненно необходимых препаратов. Премьер-министр Михаил Мишустин подчеркнул, что вакцина должна быть доступна всем желающим.

Массовая вакцинация россиян первой российской вакциной «Спутник V» может начаться в течение двух недель, сейчас препарат проходит третий этап испытаний.