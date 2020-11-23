Вакцины от COVID-19 включат в перечень жизненно необходимых препаратов

https://static.news.ru/photo/380cfb76-2d93-11eb-a0d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hendrik Schmidt/dpa/Global Look Press

Перечень жизненно необходимых препаратов будет расширен. В него будут добавлены вакцины от коронавируса. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Кабмин расширяет перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, уже сейчас в него будут включены все имеющиеся вакцины от коронавируса вне зависимости от их наименований, — приводит слова Мишустина ТАСС.

Как подчеркнул глава правительства, такие прививки «должны быть доступны всем, кто хочет сделать такую прививку».

Массовая вакцинация россиян первой российской вакциной «Спутник V» может начаться в течение двух недель, сейчас препарат проходит третий этап испытаний.

Вторая вакцина, созданная в РФ - «ЭпиВакКорона». Она была зарегистрирована в середине октября, пострегистрационные испытания стартовали 18 ноября. У всех добровольцев, получивших препарат «ЭпиВакКорона», появились антитела к коронавирусной инфекции. Его эффективность может быть оценена только в ходе предварительных или окончательных итогов пострегистрационных исследований, заявили в центре «Вектор». Побочные эффекты были зафиксированы у шести добровольцев. Они проявились в виде непродолжительных болезненных ощущений в месте инъекции.

Как писал NEWS.ru, в Роспотребнадзоре сообщили, что «ЭпиВакКорона» поступит в гражданский оборот до конца этого года.