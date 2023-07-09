Учительница из Подмосковья купила за 128 тысяч рублей муляж iPhone

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В подмосковных Мытищах 48-летняя учительница заплатила 128 тысяч рублей за iPhone 14 Pro Max, но покупка оказалась лишь муляжом смартфона, сообщает Telegram-канал SHOT. Женщина копила деньги на гаджет в течение года.

За новым iPhone учительница отправилась в один из местных салонов. Осмотреть и опробовать смартфон перед покупкой ей не удалось – продавец-консультант заявила, что это можно сделать только после оплаты. При этом она предложила покупательнице посмотреть доступные варианты телефонов на компьютере.

После оплаты покупки учительница отправилась и только там обнаружила, что в коробке от смартфона лежит муляж. Возвращать ей деньги салон отказывается.

Ретейлеры и поставщики электроники рассказали, что в РФ начали активнее появляться смартфоны с непривычными функциями и ограничениями, пишет «Коммерсант». Так, среди них есть iPhone из Японии без возможности отключения звука фотоснимка, без слота под сим-карту (для США) или с двумя слотами (для КНР), а техника на Android поставляется с альтернативными зарядными устройствами. Участники рынка подчеркивают, что вместе с нестандартными комплектациями потребители могут столкнуться и с повышенным риском брака.