В РФ начали появляться смартфоны с непривычными функциями и ограничениями «Коммерсант»: в России появились смартфоны с непривычными функциями и ограничениями

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Ритейлеры и поставщики электроники рассказали, что в РФ начали активнее появляться смартфоны с непривычными функциями и ограничениями, пишет «Коммерсант». Так, среди них есть iPhone из Японии без возможности отключения звука фотоснимка, без слота под сим-карту (для США) или с двумя слотами (для КНР), а техника на Android поставляется с альтернативными зарядными устройствами. Участники рынка подчеркивают, что вместе с нестандартными комплектациями потребители могут столкнуться и с повышенным риском брака.

Как рассказали собеседники издания на рынке электроники, поначалу аппараты «с ограничениями» вызывали у потребителей замешательство и заставляли продавцов снижать цены, но сейчас на эти особенности обращают гораздо меньше внимания. Тенденцию поставок «экзотических устройств» подтвердили в «М.Видео-Эльдорадо», отметив, что располагают и более привычным для покупателей ассортиментом.

Ведущий продакт-менеджер Apple в компании diHouse Любовь Морозова отмечает, что сейчас все ввозимые в Россию устройства были изначально выпущены для рынков других стран. Хотя другие эксперты отмечают, что на территории России многие ограничения можно обойти, Морозова отмечает, что из-за увеличения числа полуофициальных поставщиков существует риск приобрести неоригинальную продукцию, устройство из бракованной партии или некачественную подделку.

Ранее сообщалось, что россияне смогут сэкономить до 70% стоимости товара на ввезенных по параллельному импорту гаджетах. В то же время с такими товарами могут возникнуть сложности. Например, клавиатура ноутбуков может быть рассчитана только на английский язык, смартфоны могут быть адаптированы под зарубежных операторов связи и не работать с российскими. С другой стороны, эксперты отмечают, что некондиционный товар закупают лишь неопытные бизнесмены, которые сейчас решили подзаработать.

Кроме того, россиян по-прежнему защищает закон о правах потребителя, согласно которому импортер и продавец обязаны обеспечить сервисную поддержку и постгарантийное обслуживание товара.