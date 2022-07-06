Сколько можно сэкономить и потерять на параллельном импорте «Параллельные» гаджеты оказалась на 5–70% дешевле обычных

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Хаос параллельного импорта принес в Россию потоки товаров, созданных для иностранцев. И если на гаджетах из ОАЭ теперь можно сэкономить до 70% от обычной суммы, то за автозапчасти оттуда же придется заплатить вдвое больше. Такие расчеты вместе с участниками рынка провел NEWS.ru. При этом с ввезенной продукцией могут возникнуть сложности — она может быть создана под другое напряжение в розетках, ей придется менять «прошивку» или она просто сломается.

Гаджеты и компьютеры

Параллельный импорт — ввоз в страну товаров без согласия правообладателя. Такие товары уже можно найти в маркетплейсах, где они продаются с пометкой «для других стран». Или с указанием конкретной страны, для которой товар произвели. Например, там встречаются Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Евразийский экономический союз (ЕАЭС: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия).

Пока в основном это мобильные телефоны, игровые приставки, компьютеры и комплектующие к ним. Часть «параллельных» товаров уже доставлена в нашу страну, а часть можно получить через месяц-полтора. Как выяснил NEWS.ru, их стоимость значительно ниже цены аналогичных гаджетов, ввезенных с разрешения правообладателя.

Так, iPhone 13 Pro 128GB из Арабских Эмиратов на специальном маркетплейсе СDEК.Shopping стоит 77 тыс. рублей. На «Яндекс.Маркете», в версии «для других стран», — 76 тыс. руб. Но если там же выбрать пометку «Ростест» (о том, что товар сертифицирован в России), цена резко взлетает до 113 тыс. руб.

Далее мы приводим свои расчеты «скидок» для покупателей параллельного импорта.

Запчасти для автомобилей и спецтехники

Собеседник NEWS.ru из отрасли автотюнинга отметил, что сейчас, как и раньше, «достаточно много автозапчастей» идет из Арабских Эмиратов.

«Но сроки поставок теперь варьируются от 35 до 60 дней. При этом все автозапчасти подорожали в среднем вдвое», — сказал он.

Но есть и обратные примеры. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Чувашии Александр Рыбаков говорит, что раньше запчасти для авто и спецтехники в регион везли из Европы, теперь — из азиатских стран. Но сроки и стоимость доставки оттуда снижаются, а качество товара растет, настаивает он. С сельхозтехникой регион рассчитывает на помощь Минского тракторного завода.

Какие проблемы ждут покупателей

Клавиатура ноутбуков только на английском языке.

Необходимость обновить программное обеспечение гаджетов.

Больше всего проблем — с «перепрошивкой» у телефонов для стран Юго-Восточной Азии.

Техника может быть рассчитана под другие розетки.

Смартфоны могут быть адаптированы под зарубежных операторов связи и не работать с российскими.

Сложности с гарантийным обслуживанием.

Риск получить подделку.

Поэтому заранее уточняйте всю информацию у продавцов и проверяйте технику при покупке.

Впрочем, некондиционные товары закупают лишь неопытные бизнесмены, которые сейчас решили «подзаработать», говорит NEWS.ru президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов.

«Участники рынка, которые давно погружены в тему, легко решают такие вопросы. Параллельным импортом ввозится оригинальная продукция, защищенная торговой маркой и прошедшая все таможенные процедуры», — говорит он.

А еще россиян по-прежнему защищает закон о правах потребителя, напоминают в Ассоциации производителей электротехники (РАТЭК).

«Потребитель имеет право на возврат денег, ремонт или замену товара. Но, вероятнее всего, удовлетворять эти требования в основном будут импортеры и продавцы, ведь изготовитель находится за рубежом. Импортер и продавец также обязаны обеспечить сервисную поддержку и постгарантийное обслуживание», — сказал директор по связям с общественностью РАТЭК Антон Гуськов.

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Что еще везут параллельным импортом

Помимо бытовой техники, электроники и запчастей разрешено ввозить и другие значимые товары:

— мыло;

— ватные диски и палочки;

— средства по уходу за волосами и телом;

— чистящие и моющие средства;

— одежду и обувь;

— шерсть, хлопок и шелк;

— санитарные сумки и наборы для оказания первой помощи;

— бумагу и картон.

Из истории

В 90-е и нулевые в России расцветал контрафакт — на рынках можно было купить кроссовки Abibas и спортивки «РИТА». Впрочем, доставляли в страну и товары, действительно купленные у официалов — просто у последних челночники не просили разрешение на ввоз. В 1999 году консалтинговая компания Deloitte оценивала потери иностранных компаний от параллельного импорта в России в $473 млн. Сегодня, когда продукция дополнительно защищена сертификатами и правилами ввоза в ЕАЭС, эти цифры, по оценкам экспертов, могут быть в семь-восемь раз меньше.

В 2002 году параллельный импорт в России был запрещен. Больше всего до введения запрета подделывали парфюмерию и косметику, особенно уходовую (кремы, лосьоны и прочее), а также одежду и обувь.

Когда Россия начала спецоперацию на Украине в феврале 2022-го, многие бренды из протеста начали покидать нашу страну. Чтобы обеспечить рынок нужными товарами, 19 апреля правительство РФ выпустило список продукции, на которую не распространяется запрет двадцатилетней давности. Большинство западных компаний ожидают рост ввоза подделок.