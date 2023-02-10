Учитель в Тольятти «накормил» школьников бумагой на уроке

Фото: Социальные сети

В Тольятти учитель во время урока насильно заставил школьников есть бумагу, которую затолкал им в рот. Видео с инцидентом распространили в социальных сетях местные жители, они обратились к городским властям с просьбой отреагировать на ситуацию. На ролик, опубликованный в паблике «Черное Белое Тольятти» в соцсети «ВКонтакте», обратили внимание в Муниципальном центре управления города. В МУП сообщили, что местный департамент образования уже проводит проверку.

«Рот открыл быстро!» — говорит на видео педагог, обращаясь к одному из учеников.

На кадрах показано, как учитель засовывает бумагу в рот одному из школьников. После этого мужчина переключился на учеников за соседней партой, с которыми повторил те же действия. Затем он направился к доске, назвав ребят «двоечниками». Что побудило мужчину на такой поступок, неизвестно. Автор ролика утверждает, что инцидент произошел в школе № 62.

Ранее в Москве учителя ОБЖ задержали за домогательства к 15-летней школьнице. Мать девочки рассказала, что сначала педагог приглашал ее дочь в кафе и спрашивал про ее семью. После этого мужчина начал общаться с ученицей в соцсети на интимные темы, а затем пригласил к себе в кабинет и начал приставать.