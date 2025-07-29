Участок трассы М-4 в Ростовской области временно перекрыли из-за ДТП

В Ростовской области частично перекрыли движение по трассе М-4 «Дон» после смертельного ДТП, произошедшего в ночь на 29 июля, сообщили в пресс-службе ГИБДД региона. Авария случилась на 1025-м километре автодороги в Аксайском районе, где грузовик Mercedes Actros врезался в отбойник, опрокинулся и вылетел на встречную полосу. Движение в сторону Москвы временно остановили, организовав объезд через Новочеркасск — Каменоломни, а затем пустили транспорт по встречной полосе.

На 1025 км + 700 м автодороги М-4 «Дон» (направление с юга на север) произошло дорожно-транспортное происшествие. Движение временно перекрыто, — сказано в сообщении.

По данным ГИБДД, в результате столкновения с автомобилями Peugeot Boxer, Volkswagen Passat и Lada Vesta погибли четыре человека. Шесть пострадавших были экстренно доставлены в больницы города Шахты. Сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб продолжают работу на месте аварии, расследуя обстоятельства происшествия.

До этого в Рязанской области водитель сбил семилетнего мальчика и скрылся с места ДТП. Ребенок погиб на месте. Мальчик двигался на самодельном транспортном средстве. Полиция разыскивает скрывшегося автолюбителя.