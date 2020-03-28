https://static.news.ru/photo/f1719746-70cb-11ea-b9cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Киселев Сергей /Агентство «Москва»

Число заражённых коронавирусом может возрасти в Челябинской области. Анализы десяти жителей региона показали условно положительный результат.

В то же время не подтвердились три ранее выявленных положительных результата на COVID-19, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав области.

В настоящее время число заболевших в регионе равно девяти. Все они госпитализированы, размещены в изолированных боксах и получают необходимую медицинскую помощь.

Пациенты с условно положительными результатами пребывают в инфекционном стационаре под наблюдением врачей до получения окончательных результатов анализов.

Согласно последним данным, в России общее число заражённых составляет 1036 человек. Количество выздоровевших составляет 47 человек, умерли пятеро. В мире заразились более 600 тысяч. Жертвами болезни стали 27,5 тысячи человек, выздоровели свыше 134 тысяч.

Ранее NEWS.ru писал, что первый случай коронавируса выявлен в Костромской области. Инфекцию обнаружили у ребёнка, недавно вернувшегося из заграничной поездки с родителями.