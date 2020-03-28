https://static.news.ru/photo/9108f63e-3fbf-11ea-b18c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Медики Костромской области зафиксировали первый случай заражения коронавирусом в регионе.

Некоторое время назад в область из Великобритании вернулась группа жителей, в числе которых дети. Все самостоятельно остались на карантине, однако у двоих детей появились признаки инфекционного заболевания.

Несовершеннолетних госпитализировали. По результатам первых двух проб у одного из них выявлен коронавирус.

Кроме того, есть подозрение на коронавирус у ещё одного ребёнка. Его анализы направлены в Москву для уточнения диагноза. Результат пока не получен, сообщается на сайте правительства региона.

Согласно последним данным, в России общее число заражённых составляет 1036 человек. Количество выздоровевших составляет 47 человек, умерли пятеро. В мире заразились более 600 тысяч. Жертвами болезни стали 27,5 тысячи человек, выздоровели свыше 134 тысяч.

Ранее NEWS.ru писал, что под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус находятся более 166 тысяч россиян. В общей сложности Роспотребнадзор провёл свыше 220 тысяч исследований на наличие COVID-19.