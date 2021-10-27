У 44% жителей Новосибирска ухудшилось качество сна

За последние 1,5 года 44% опрошенных жителей Новосибирска отметили ухудшение качества сна. Во многом это связано с дурными мыслями и высоким уровнем стресса, пишет Сиб.фм со ссылкой на опрос компании HeadHunter.

44% респондентов отметили ухудшение сна, 39% заявили, что не заметили никаких изменений, а 19% даже стали лучше спать. Чаще всего негативные изменения отмечали работники ресторанно-гостиничной сферы (44%), следом за ними идут сотрудники сферы науки и образования (39%), а замыкают рейтинг студенты и начинающие специалисты (36%).

Жители Сибири оказались лидерами сонного «антирейтинга». Здесь больше, чем в других регионах, респондентов, которые стали испытывать проблемы со сном (39%), при этом улучшение качества сна чаще других замечали у себя жители Южного и Северо-Кавказского округов (31%), — говорится в материалах исследования.

При этом подавляющее большинство считают причиной плохого сна неприятные мысли и стресс (68%), 29% опрошенных жалуются на метеозависимость, в то время как 26% винят во всём работу допоздна и ранний подъём.

Ранее стало известно, что новосибирские чиновники попали под категорию граждан, которые обязаны пройти вакцинацию от коронавируса. Их отстранят от работы в случае отказа.