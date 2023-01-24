Все колонии и СИЗО Читы предложили вынести за черту города Начальник УФСИН по Забайкалью Обломий предложил вынести тюрьмы Читы за черту города

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Чите прорабатывается вопрос о выводе всех учреждений системы исполнения наказаний за черту города, заявил начальник УФСИН по Забайкальскому краю Дмитрий Обломий на заседании комитета по муниципальной собственности гордумы. По его словам, федеральное правительство может выделить на эти цели 12,5 млрд рублей. Власти края также готовы выделить для переноса учреждений уголовно-исполнительной системы земельные участки.

Обломий пояснил, что речь идет о СИЗО № 1, колонии общего режима № 3, колонии строгого режима № 5 и ЛИУ № 4.

У нас находятся четыре учреждения в черте города — следственный изолятор № 1, колония общего режима № 3, колония строгого режима № 5 и ЛИУ № 4. Плюс, конечно, шесть котельных, а это выбросы... Край, насколько я знаю, ухватился за эту идею и готов предоставить для этого земельный участок за пределами Читы. В пригороде, но там стоит вопрос по сетям, — объяснил Обломий.

Минюст России ранее подготовил законопроект, смягчающий некоторые нормы содержания подследственных и заключенных. Документ среди прочего предлагает увеличить норму площади в исправительных центрах и разрешить использовать электронные средства слежения в местах содержания под стражей. Также в ведомстве предложили увеличить возраст ребенка, находящегося вместе с матерью в исправительном учреждении, с трех до четырех лет.