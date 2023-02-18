Тюменец с мачете навел ужас на весь подъезд Жителей дома в Тюмени напугал мужчина в подъезде с мачете за спиной

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В Тюмени жителей дома на улице Бориса Щербины испугал неизвестный мужчина с мачете, который разгуливал в сланцах по подъезду. Жильцы заметили бородатого незнакомца по камерам наблюдения, который, как им показалось, при этом разговаривал сам с собой. Посовещавшись, люди стали звонить в полицию, но им никто не ответил. А одна из жительниц рассказала, что видела мужчину на улице и незнакомец с ножами напугал ее ребенка, за которым следил, сообщает «Мегатюмень».

Столкнулась с ним на бульваре. <...> Я осторожно прошла мимо, а потом он зашел во дворы и шел за мальчиком по тротуару. Надо было видеть ужас в глазах ребенка, который увидел этого «безобидного» дядю с ножами. Кто знает, что у него на уме? — рассказала горожанка.

Видео с опасным чудаком, который навел ужас на всех жильцов, распространили в социальных сетях.

Жильцов удивило, что парень зашел с улицы в подъезд в одной водолазке. Он ходил по подъезду и что-то бубнил, как будто говорил сам с собой, но позже более внимательные соседи разглядели, что у него вставлен наушник.

Ранее в Тюмени подросток устроил стрельбу в лицее. Предположительно, ученик палил из пневматического пистолета. Старшеклассник повредил школьное имущество, обошлось без жертв.