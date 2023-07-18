Туристы нашли человеческие останки на водохранилище в Красноярске

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Туристы обнаружили человеческие кости во время отдыха на Красноярском водохранилище, сообщил Telegram-канал «Взгляд Инфо». По информации канала, присыпанные песком останки лежали на берегу.

На опубликованных кадрах видно, что останки лежат упорядоченно. Большая часть костей хорошо сохранилась — отчетливо различаются череп и ноги. На место обнаружения скелета выехал отряд полиции.

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