В Иркутске нашли тело полуторагодовалой девочки, которую искали месяц

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Поисковики нашли тело полуторагодовалой девочки из Иркутска, которую разыскивали около месяца, с 9 июня, сообщается в Telegram-канале регионального СК. Труп обнаружили в Ушаковке недалеко от моста в районе торгового центра «Флагман» на улице Братской.

Сегодня днем в реке Ушаковка у моста в районе торгового центра было обнаружено тело полуторагодовалой девочки, — говорится в сообщении.

9 июня девочка вместе с родителями и их друзьями отдыхала на берегу реки Ушаковка. Компания организовала небольшой пикник. Отдыхая, родители не заметили, как ребенок внезапно исчез из виду. Сначала взрослые принялись искать девочку самостоятельно, осматривали кусты и берег, но через десять минут решили обратиться в полицию и экстренные службы.

Во время следственного эксперимента выяснилось, что течением малышку могло унести всего за две минуты до места впадения Ушаковки в Ангару. К поискам ребенка привлекли около 100 человек.

По факту пропажи ребенка было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Версии о похищении ребенка или суициде оперативниками не рассматривались.

8 июля в подмосковной Истре пятилетний и семилетний братья утонули в пожарном пруду. Один из мальчиков упал в пруд во время ловли рыбы, второй попытался его спасти, однако ни один из них не смог выбраться. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее двухлетняя девочка утонула в пруду в Калининском районе Тверской области. Ее нашел отец — он попытался реанимировать дочь, однако спасти малышку не удалось.