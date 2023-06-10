В Иркутске пропала полуторагодовалая девочка Уголовное дело возбуждено после исчезновения полуторагодовалой девочки на берегу реки в Иркутске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности после исчезновения полуторагодовалой девочки в Иркутске на берегу реки Ушаковки. Сотрудники правоохранительных органов не исключают, что ребенок мог утонуть.

Следственным отделом по Куйбышевскому району города Иркутска СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), — говорится в сообщении.

По версии следствия, 9 июня взрослые вместе с малолетними детьми отдыхали на берегу Ушаковки и распивали спиртные напитки. Пока родители занимались пикником, малыши играли около воды. В какой-то момент взрослые заметили, что полуторагодовалая девочка исчезла.

Сейчас проводятся поисковые мероприятия. На месте работают следователи-криминалисты, сотрудники полиции, водолазы и волонтеры. К поисковым работам привлечены около 100 человек, задействованы лодки и квадрокоптеры.

Ранее в селе Тагильском Курганской области купание двух братьев-близнецов обернулось трагедией. Один из восьмилетних мальчиков утонул в реке, спасая своего брата, который увяз ногами в тине и не мог выплыть на поверхность.