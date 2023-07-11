В Ленобласти нашли тело 11-летнего мальчика, придавленного бетонной стеной

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В городе Луга Ленинградской области обнаружено тело 11-летнего мальчика, придавленного бетонной стеной, сообщил «МК в Ленобласти» источник в правоохранительных органах. По информации полицейских, ребенок был найден 10 июля в заброшенном здании.

Издание уточняет, что тело пятиклассника без признаков насильственной смерти обнаружили волонтеры и оперативники, которые вели розыск ребенка. В полиции рассказали, что мальчик ушел из дома днем 9 июля и не вернулся. Мать школьника обратилась в полицию вечером в день пропажи сына.

Правоохранители завели уголовное дело, обстоятельства трагедии устанавливаются.

В конце июня аналогичное происшествие случилось в Красноярском крае. В селе Сушиновка 14-летнего подростка насмерть придавило бетонной плитой в заброшенном здании. Врачи не успели спасти школьника, он скончался в больнице от полученных травм. Как выяснилось, двое 14-летних подростков перепрыгивали через бетонные конструкции, и один из них прыгнул с ненадежной плиты. После того как он побежал дальше, стена обрушилась на него. Школьник получил множественные травмы головы, тела и внутренних органов и был госпитализирован. На следующий день он скончался.