Туристы массово переносят заявки на бронирование на курорты Кубани

https://static.news.ru/photo/5dd1869c-9d37-11eb-a7f3-96000091f725_660.jpg Фото: Sergei Zaitsev/Russian Look/GLOBAL LOOK PRESS

Идёт переоформление заявок на бронирование с заграничных направлений на российские курорты. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Сочи.

С учётом решения о прекращении авиасообщения чартерных рейсов с Турцией и Танзанией до 1 июня, принятого накануне правительством РФ, а также текущей эпидемиологической обстановки туристы массово переносят заявки на бронирование мест размещения в Сочи и других курортах Краснодарского края, — цитирует сообщение ТАСС.

При этом если ранее Сочи планировал принять в летний сезон порядка четырёх миллионов гостей, то в сложившихся условиях цифра может возрасти в разы.

В условиях массового притока туристов в город важно обеспечить высокий уровень сервиса и сохранить стабильную эпидемиологическую ситуацию. Опыт работы в условиях пандемии у курорта колоссален. Существуют чёткие алгоритмы по всем направлениям и отраслям. Нужно объединить комплекс мер зимнего и летнего сезонов, — приводятся в сообщении слова мэра города Алексея Копайгородского.

В этих условиях департаменту курортов и туризма поручено разработать систему оповещения о загруженности номерного фонда во всех средствах размещения. В объектах сферы гостеприимства должна работать информационная стойка, на которой туристы смогут получать актуальную информацию, правила пребывания в Сочи в условиях режима повышенной готовности.

12 апреля стало известно, что в связи с эпидемической ситуацией Россия ограничивает авиасообщение с Турцией. Ограничения продлятся с 15 апреля по 1 июня. Об этом писал NEWS.ru.

Как отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова, россияне из поездок в Турцию привозят различные штаммы коронавируса. С начала года из этой республики приехали около 80% заразившихся COVID-19.