Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 февраля 2026 в 13:41

Туристке грозит штраф в 110 млн рублей за нарушение на границе с Китаем

Туристку задержали при попытке вывезти 7 млн рублей из Забайкалья в Китай

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Таможенники в пункте пропуска МАПП «Забайкальск» задержали иностранную туристку, пытавшуюся вывезти в Китай 7 386 000 рублей, сообщила NEWS.ru пресс-служба ФТС России. Она вызвала подозрения сотрудников тем, что заметно нервничала при прохождении контроля. Теперь ей грозит штраф в 110 млн рублей

Наличные обнаружили при досмотре под одеждой и в личных вещах. Женщина не задекларировала деньги и не сообщила о них инспекторам. Она решила промолчать, когда ее спросили о товарах, подлежащих декларированию.

Против нарушительницы возбудили уголовное дело по статье о незаконном перемещении наличных в особо крупном размере. Наказание предусматривает штраф от 10-кратной до 15-тикратной суммы, то есть до 110,8 млн рублей, скрытых средств либо ограничение свободы сроком до четырех лет.

Ранее в Красноярские таможенники обнаружили чучело сиамского крокодила в багаже пассажирки из Вьетнама. Длина чучела составила 105 см, а вес — 1,6 кг. Женщина пояснила, что купила чучело «как сувенир» и не знала о необходимости оформления специальных документов.

таможенники
задержания
деньги
наличные
Китай
Забайкалье
туристы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Можете рассчитывать»: Шойгу пообещал Мьянме помощь России
Главный подозреваемый в деле о пропаже девятилетнего Павла исчез
Названа реальная причина бегства молодежи из мегаполисов в деревни
В США раскрыли, как брат короля Британии помогал Эпштейну
Масштабную операцию по поиску мальчика свернули спустя три дня в Петербурге
Автоэксперт рассказал, как изменятся правила страхования для водителей
Полиция задержала курьера мошенников по делу о похищении подростка
Наживавшийся на гособоронзаказе экс-глава завода попал в руки ФСБ
Французские военные отрепетировали «Битву за Москву»
В ГД ответили, зачем Каллас продолжает врать о нападении России на 19 стран
Онколог перечислила тревожные признаки рака на ранней стадии
В Москву поедут гастарбайтеры из Афганистана? Чего от них ждать, кто против
Сенатор предупредил о риске Третьей мировой из-за Ирана
«Это началось»: Каллас забила тревогу из-за отношения США к Европе
В Подмосковье ищут третьего человека с подозрением на обезьянью оспу
Раскрыто состояние первого пациента с оспой обезьян в Подмосковье
Бастрыкин запросил согласие на возбуждение дела против судьи-взяточника
Житель Крыма рассказал о первых минутах после начала мощного землетрясения
Землетрясение магнитудой 4,8 зафиксировали у берегов Крыма
Продажи пива в Германии рухнули ниже времен пандемии COVID-19
Дальше
Самое популярное
История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года
Семья и жизнь

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
Семья и жизнь

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов
Семья и жизнь

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.