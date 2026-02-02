Туристке грозит штраф в 110 млн рублей за нарушение на границе с Китаем

Туристке грозит штраф в 110 млн рублей за нарушение на границе с Китаем Туристку задержали при попытке вывезти 7 млн рублей из Забайкалья в Китай

Таможенники в пункте пропуска МАПП «Забайкальск» задержали иностранную туристку, пытавшуюся вывезти в Китай 7 386 000 рублей, сообщила NEWS.ru пресс-служба ФТС России. Она вызвала подозрения сотрудников тем, что заметно нервничала при прохождении контроля. Теперь ей грозит штраф в 110 млн рублей

Наличные обнаружили при досмотре под одеждой и в личных вещах. Женщина не задекларировала деньги и не сообщила о них инспекторам. Она решила промолчать, когда ее спросили о товарах, подлежащих декларированию.

Против нарушительницы возбудили уголовное дело по статье о незаконном перемещении наличных в особо крупном размере. Наказание предусматривает штраф от 10-кратной до 15-тикратной суммы, то есть до 110,8 млн рублей, скрытых средств либо ограничение свободы сроком до четырех лет.

Ранее в Красноярские таможенники обнаружили чучело сиамского крокодила в багаже пассажирки из Вьетнама. Длина чучела составила 105 см, а вес — 1,6 кг. Женщина пояснила, что купила чучело «как сувенир» и не знала о необходимости оформления специальных документов.