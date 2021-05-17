Трутнев посоветовал мэру Владивостока оставить пост

https://static.news.ru/photo/02cf8b44-b796-11eb-b400-96000091f725_660.jpg Юрий Трутнев Фото: Russian Government/Global Look Press

Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявил, что мэру Владивостока Олегу Гуменюку следует написать заявление об увольнении, сообщает РИА Новости.

К такому выводу он пришёл после ознакомления 18 мая с объектами городской инфраструктуры. Затем Трутнев встретился с губернатором Приморья Олегом Кожемяко. Тот отметил, что работа мэра не удовлетворяет ни жителей Владивостока, ни власти края. По словам Кожемяко, и Приморье, и федеральный центр выделяют городу значительные денежные средства, однако качественных изменений нет.

Вы обращали внимание на его работу... Если дальше так продолжать, то толку не будет, — подчеркнул глава региона.

Трутнев с ним согласился.

Я думаю, что он разумный человек, не надо публичных действий, надо просто попросить его написать заявление и искать человека, который своей энергией, опытом, эффектностью управления сможет изменить Владивосток к лучшему, — указал вице-премьер.

Претензии к Гуменюку глава Приморского края высказал в конце марта. Тогда мэру поставили в упрёк медленную ликвидацию последствий ноябрьского «ледяного дождя» 2020 года и состояние городских дорог.

Олег Гуменюк стал мэром 5 апреля 2019 года, его выбрали депутаты гордумы.

Ранее стало известно, что накануне 9 мая во Владивостоке вывесили флаги, похожие на знамёна японских ВМС. Жители Владивостока пожаловались на неудачное оформление улиц к празднованию Дня Победы. Так, по мнению горожан, стяги, вывешенные к 9 Мая в центре Владивостока с изображением ордена Отечественной войны на фоне красно-белых лучей, напоминают флаг ВМС Японии, с которой СССР воевал в ходе Второй мировой войны.