Трутнев посоветовал мэру Владивостока оставить пост

Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявил, что мэру Владивостока Олегу Гуменюку следует написать заявление об увольнении, сообщает РИА Новости.
К такому выводу он
Вы обращали внимание на его работу... Если дальше так продолжать, то толку не будет, — подчеркнул глава региона.
Трутнев с ним согласился.
Я думаю, что он разумный человек, не надо публичных действий, надо просто попросить его написать заявление и искать человека, который своей энергией, опытом, эффектностью управления сможет изменить Владивосток к лучшему, — указал вице-премьер.
Претензии к Гуменюку глава Приморского края высказал в конце марта. Тогда мэру поставили в упрёк медленную ликвидацию последствий ноябрьского «ледяного дождя» 2020 года и состояние городских дорог.
Олег Гуменюк стал мэром 5 апреля 2019 года, его выбрали депутаты гордумы.
Ранее стало известно, что накануне 9 мая во Владивостоке вывесили флаги, похожие на знамёна японских ВМС. Жители Владивостока пожаловались на неудачное оформление улиц к празднованию Дня Победы. Так, по мнению горожан, стяги, вывешенные к 9 Мая в центре Владивостока с изображением ордена Отечественной войны на фоне красно-белых лучей, напоминают флаг ВМС Японии, с которой СССР воевал в ходе Второй мировой войны.