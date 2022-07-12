Трое астраханцев погибли при обстреле ВСУ волонтерского центра в ДНР

Фото: Министерство обороны Украины

Трое погибших при обстреле со стороны ВСУ Степано-Крынки в ДНР оказались жителями Астрахани, которые распределяли гуманитарную помощь в республике, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Игорь Бабушкин. Он отметил, что в результате атаки ранения получили 11 мирных жителей, еще четверых разыскивают спасатели.

В Шахтерском районе Донецкой Народной Республики украинские боевики обстреляли волонтерский центр, в результате чего получили ранения 11 человек, трое погибли, по четверым ведутся поисковые работы. К сожалению, среди них были трое астраханцев: Александр Матвеев, Георгий Шерстюков и Александр Ховрико, — написал он.

Украинская армия обстреляла село Степано-Крынка из американской реактивной системы залпового огня HIMARS 10 июля. В результате погибли и были ранены 46 человек — все волонтеры общественной организации «Молодая Республика».