Трое детей пострадали из-за обвала штукатурки в подмосковном детсаду

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В подмосковном детском саду № 27 «Бобренок», расположенном в одноименном поселке, на детей с потолка обрушилась штукатурка. Представители пресс-службы МЧС России по Московской области в разговоре с NEWS.ru уточнили, что три ребенка пострадали. Двое из них отделались ушибами и царапинами, а третьего направили в больницу для проведения рентгена.

На фотографии, опубликованной в Сети, видны огромные куски штукатурки, которые упали с потолка прямо на кровати малышей.

В детском саду отказались от комментариев относительно произошедшего.

В детском саду «Радуга» в подмосковной Лобне воспитательница ударила девочку за сорванный цветок. Прохожие засняли видео, как сотрудница учреждения отчитывает трехлетнюю девочку, а затем бьет ее по лицу. Отмечается, что на воспитательницу уже поступали жалобы, но она продолжает работать.