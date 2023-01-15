Трое человек погибли при взрыве боеприпасов в Доме культуры под Белгородом РИА Новости: трое человек погибли при взрыве боеприпасов в Доме культуры под Белгородом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Трое человек погибли и 13 пострадали при взрыве боеприпасов в здании бывшего Дома культуры в Корочанском районе Белгородской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает. Ранее источник ТАСС утверждал, что при взрыве пострадали 10 человек. Минобороны пока не комментировало эту информацию.

Предварительно, трое погибших плюс 13 пострадавших, — сказал собеседник РИА Новости.

15 января Telegram-канал «112» сообщил, что командир взвода взорвал гранату РГД-5 на территории Дома культуры в воинской части в Белгородской области. По информации канала, в результате ЧП сдетонировали боеприпасы, находившиеся в комнате хранения, площадь возгорания составила 450 квадратных метров.

По данным Telegram-канала Baza, взрыв на территории воинской части устроил военнослужащий из Свердловской области. По данным канала, он взял в руки гранату РГД-5, чтобы завоевать авторитет перед подчиненными. Как писала Baza, после взрыва в здании сельского Дома культуры, где находились военнослужащие, начался пожар, который тушили около четырех часов. По сведениям канала, на территории части еще могут оставаться неразорвавшиеся боеприпасы.