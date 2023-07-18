Три ребенка заболели менингитом в частном детском саду Екатеринбурга

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Три случая заболевания вирусным менингитом зафиксировали в частном детском саду Екатеринбурга, сообщили в Роспотребнадзоре по Свердловской области. Сейчас дети проходят лечение в стационаре, уточнили в ведомстве.

По факту регистрации групповой заболеваемости вирусным менингитом среди детей частного мини-сада «Аистенок» в Екатеринбурге специалистами управления Роспотребнадзора по Свердловской области организован комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий, — говорится в сообщении.

Состояние детей оценивается как средней степени тяжести. Им оказывается вся необходимая помощь. Взрослые и дети, контактировавшие с заболевшими, находятся под наблюдением. Также было принято решение о приостановке работы детского сада.

Ранее в Свердловской области выявили 16 случаев заражения менингитом. Все пациенты находятся под наблюдением врачей. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что вероятности вспышки инфекции в стране нет.