Три питбуля насмерть загрызли девятилетнего мальчика под Новгородом

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Три питбуля загрызли девятилетнего мальчика, находившегося в гостях у друга в поселке Парфино Новгородской области, сообщает в Telegram региональное управление Следственного комитета. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Инцидент произошел 20 февраля в Парфино. По версии следствия, девятилетний мальчик пришел в гости к своему другу, семья которого владеет тремя питбулями. В какой-то момент собаки набросились на незнакомого им ребенка и растерзали его. Друг пытался отцепить собак, но у него ничего не вышло. Он побежал за помощью к соседке, которая смогла оттащить агрессивных животных и вызвать врачей. Медики не успели спасти его, от полученных травм он скончался на месте.

20 февраля 2023 года на территории частного домовладения в поселке Парфино обнаружено тело 9-летнего мальчика с укушенными ранами тела. По данному факту следователем СУ СКР по Новгородской области возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 109 УК РФ), — говорится в сообщении СКР.

Накануне на маленькую девочку напали собаки в поселке Ферма в Пермском крае. Отогнали животных от ребенка двое взрослых. По факту произошедшего Следственный комитет проводит проверку.

До этого в подмосковном Пушкино домашняя собака напала на двоих детей. Ее хозяин не смог удержать поводок, и собака сорвалась. В результате животное разодрало лицо четырехлетней девочке, ей понадобилась помощь врачей. Другой ребенок отделался небольшими повреждениями.