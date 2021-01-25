Обсерваторы для больных COVID-19 в Москве возвращаются к нормальной работе

https://static.news.ru/photo/9aef4b4c-5f0f-11eb-af44-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Три московских обсерватора, перепрофилированных для заражённых коронавирусом, возвращают к нормальной работе, рассказала заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По её словам, половина коечного фонда в стационарах для больных коронавирусом в настоящий момент свободна.

В ближайшее время к своей обычной работе вернутся Научно-практический реабилитационный центр на Абрамцевской, Реабилитационный центр для инвалидов «Царицыно» и Социально-реабилитационный центр ветеранов войны и вооружённых сил на Олимпийском проспекте, — рассказала она.

При этом некоторые обсерваторы продолжат работу до особого распоряжения властей. Среди них пространства на базе московского городского центра реабилитации, в филиале «Крылатские Холмы» и санатории имени Артёма (Сергеева) ГУП «Медицинский центр Управления делами Мэра и правительства Москвы», передаёт «Москва 24».

Кроме того, Ракова добавила, что половина COVID-коек в столице свободна.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что эпидемия COVID-19 в Москве пошла на спад. По его словам, это позволит властям постепенно возвращать город к привычной жизни.

Медики в РФ за прошедшие сутки зафиксировали 19 290 новых случаев недуга в 84 регионах. Общее число заболевших в РФ с начала пандемии достигло 3 738 690.

ВОЗ объявила 11 марта 2020-го пандемией вспышку инфекции COVID-19, зародившейся в КНР в конце 2019-го. Первые заболевшие были зарегистрированы в Ухани (провинция Хубэй). Население города — около 12 млн человек, писал NEWS.ru.