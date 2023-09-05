Три человека пострадали в ДТП с автобусом в Подмосковье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Три человека пострадали в результате ДТП с автобусом, которое произошло в подмосковных Мытищах, сообщили в прокуратуре Московской области. По факту произошедшего проводится проверка.

По предварительной информации, сегодня около 15:04 водитель пассажирского автобуса, двигаясь по автодороге в поселке Высоково городского округа Мытищи, выехал на обочину и совершил столкновение с кирпичным забором домовладения. В результате происшествия травмы получили три пассажира автобуса, им оказывается необходимая медицинская помощь, — говорится в сообщении прокуратуры.

В ходе начатой проверки правоохранители дадут оценку соблюдению перевозчиком требований законодательства о безопасности дорожного движения и пассажирских перевозок.

Ранее сообщалось, что во Владимирской области на трассе М-7 водитель автомобиля ГАЗ наехал на полицейского. Пострадавший был доставлен в медучреждение. Виновник аварии скрылся с места происшествия, его личность установлена, проводится проверка.

Также стало известно, что более четырех автомобилей столкнулись на улице Транспортной в Сочи. В результате ДТП были пострадавшие. На место аварии прибыли скорая помощь и полиция.