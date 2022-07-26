Три человека погибли при взрыве гаража в Сергиевом Посаде «112»: три человека погибли при взрыве гаража в Сергиевом Посаде

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сильный взрыв произошел в гаражном кооперативе в подмосковном Сергиевом Посаде, сообщает Telegram-канал «112». По официальным данным, скончались два человек, однако СМИ сообщают о гибели троих людей, их личности устанавливаются.

По данным источника, взрыв прогремел в одном из гаражей кооператива «Восточный» на Железнодорожной улице, 42. Постройка была полностью уничтожена, также повреждены два соседних бокса. На месте происшествия работают бригады оперативных служб. Поисково-спасательные операции продолжаются. Причина взрыва на данный момент неизвестна.

18 июля произошел взрыв неизвестного вещества в пятиэтажном жилом доме в Нижнем Новгороде. В результате обрушилась межквартирная перегородка. По информации спасателей, погибших и пострадавших в результате происшествия нет. Из дома эвакуированы 37 человек, включая шестерых детей.