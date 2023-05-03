Три человека погибли в результате пожара, который произошел в бытовках в подмосковной Балашихе. Еще два человека пострадали, они госпитализированы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные экстренных служб.
Погибли три человека, двое госпитализированы, — говорится в сообщении.
Личности погибших не раскрываются. Ранее речь шла о пяти пострадавших в результате пожара.
Отмечается, что возгорание 36 строительных бытовок ликвидировано.
Пожар произошел в микрорайоне Гагарина. Площадь пожара составила 300 квадратных метров.
Ранее сообщалось, что в Москве мужчина попытался поджечь ТЦ «Афимолл». В ночь на 2 мая злоумышленник облил один из диванов фуд-корта легковоспламеняющейся жидкостью и поджег его, после чего скрылся.