Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 июля 2025 в 13:58

Третьеклассник допил вино родителей и оказался в реанимации

В Петербурге 10-летний школьник допил за родителями вино и попал в больницу

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге госпитализировали 10-летнего школьника, который втайне решил допить за родителями бутылку красного вина и получил сильное отравление, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, мальчик находится в реанимации.

В материале отмечается, что все произошло, когда родители ушли гулять с младшим братом пострадавшего. Третьеклассник достал из холодильника недопитую бутылку красного вина и осушил ее. По возвращении домой родители увидели его лежащим без сознания в коридоре.

Канал пишет, что семья считается благополучной. Родители уверяют, что раньше их сын не пробовал алкоголь.

Ранее сообщалось, что в Москве две ученицы восьмого класса получили отравление наркотиками и едва не погибли. Одна из девочек покурила запрещенные вещества в гостях у друга, другая — приняла найденные на улице таблетки. Обеих госпитализировали с наркотическим отравлением.

До этого в Тарбагатайском районе Бурятии сотрудники ГИБДД задержали автомобиль, в котором находились водитель и трое несовершеннолетних пассажиров. В салоне обнаружили четыре пакета с марихуаной общим весом более 3,3 кг.

Россия
Санкт-Петербург
дети
отравления
алкоголь
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Психолог объяснила, почему нельзя целовать детей в губы
Лицам без гражданства разрешили служить в ВС России по контракту
Пугачева в шутку пригрозила Галкину на отдыхе
СК раскрыл подробности гибели бывшего министра транспорта
SHOT: покончившему с собой Старовойту могло грозить до 20 лет колонии
СК России раскрыл подробности гибели Старовойта
Картаполов подтвердил самоубийство Старовойта
Названо единственное условие привлечения Смолова к ответственности за драку
Раскрыта предварительная причина смерти участников трейла в Хибинах
Названо место смерти Старовойта
Названа вероятная причина отставки покончившего с собой Старовойта
Раскрыт главный успех Путина на саммите БРИКС
День Петра и Февронии, 8 июля: красивые и нежные открытки
Марков ответил, почему лидеры стран БРИКС осудили атаки ВСУ на Россию
Mash: рядом с телом Старовойта нашли его наградной пистолет
Подростки заставили одноклассника с аутизмом мастурбировать на камеру
Гимнастка Аверина и фигурист Соловьев поженились
Стало известно, кто мог дать показания против Старовойта
SHOT: арестован бывший замглавы Росгвардии Виктор Стригунов
Велозабег в Москве закончился травмами
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Путин озвучил сумму, собранную россиянами на поддержку СВО
Власть

Путин озвучил сумму, собранную россиянами на поддержку СВО

Почему не работают мобильная связь и интернет сегодня, 6 июля: где в России
Общество

Почему не работают мобильная связь и интернет сегодня, 6 июля: где в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.