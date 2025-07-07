Третьеклассник допил вино родителей и оказался в реанимации В Петербурге 10-летний школьник допил за родителями вино и попал в больницу

В Санкт-Петербурге госпитализировали 10-летнего школьника, который втайне решил допить за родителями бутылку красного вина и получил сильное отравление, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, мальчик находится в реанимации.

В материале отмечается, что все произошло, когда родители ушли гулять с младшим братом пострадавшего. Третьеклассник достал из холодильника недопитую бутылку красного вина и осушил ее. По возвращении домой родители увидели его лежащим без сознания в коридоре.

Канал пишет, что семья считается благополучной. Родители уверяют, что раньше их сын не пробовал алкоголь.

Ранее сообщалось, что в Москве две ученицы восьмого класса получили отравление наркотиками и едва не погибли. Одна из девочек покурила запрещенные вещества в гостях у друга, другая — приняла найденные на улице таблетки. Обеих госпитализировали с наркотическим отравлением.

До этого в Тарбагатайском районе Бурятии сотрудники ГИБДД задержали автомобиль, в котором находились водитель и трое несовершеннолетних пассажиров. В салоне обнаружили четыре пакета с марихуаной общим весом более 3,3 кг.